Лучший винодел Франции в восторге от армянских вин

/АРКА/. Лучший сомелье Европы 2000 года, лучший винодел Франции Франк Томас, при участии которого на днях в Ереване прошла дегустация армянских вин и мастер-класс, распробовал местное вино по разработанному им эксклюзивному методу, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Армении. Как отмечается в сообщении, сомелье высоко оценил качество армянского вина. "Армения – интересна для меня, так как одна из стран-родоначальниц вина, как страна, богатая традициями и историей. Армянские вина могут занять свое особое место на международном рынке благодаря видам, приготовленным из местных сортов винограда", - подчеркнул сомелье. По его словам, если бы он попробовал армянское вино в магазине, то обязательно приобрел его. Томас прибыл в Армению при содействии Фонда виноделия Армении, организации "Dynamic Development Group International", компаний "TOVMASYAN Exceptional Food and Beverage", "Файнфуд" и "Велфюжн" по приглашению советника министра сельского хозяйства Армении Армена Меграбяна.