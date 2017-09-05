Глава Минтранса Армении в Сеуле встретился с работающими в компании «Samsung» соотечественниками

В рамках визита в Сеул министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, который принимает участие в Форуме сотрудничества по глобальным инфраструктурам (4 – 6 сентября), встретился с представителями IT-сферы армянской общины города. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Мартиросян, в частности, встретился с молодыми армянскими специалистами, работающими в компании «Samsung», в числе которых есть и студент Факультета транспортной безопасности Корейского университета. Молодые армяне рассказали Мартиросяну о своих успехах в компании. Последний, в свою очередь, выразил готовность поддержать молодых специалистов, если они захотят осуществить какие-либо программы в Армении. В ходе встречи были представлены также круг полномочий Министерства в области ИТ, механизмы поддержки проектов.