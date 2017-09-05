"Жоговурд" о том, почему Самвел Карапетян отказался инвестировать в Армению

«По сведениям газеты «Жоховурд», в последнее время напряглись отношения между премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и армянским предпринимателем, проживающим в России, владельцем компании «Ташир груп» Самвелом Карапетяном. И сейчас, как утверждают наши источники, Самвел Карапетян отказался от программ по вложению в Армении крупных инвестиций. Между тем, когда в свое время Карен Карапетян был назначен премьер-министром Армении, Самвел Карапетян заявил о своем намерении осуществления инвестиций, а также содействия правительству. Неслучайно также и то обстоятельство, что в первом квартале этого года объем инвестиций из РФ не только не увеличился, но и наоборот – произошел отток капитала в размере 12.2 млрд драмов, причем отток был из электроэнергетической сферы, которая сконцентрирована в руках компании «Ташир групп»», - пишет газета.