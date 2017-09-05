ЦБ Узбекистана девальвировал курс национальной валюты почти в два раза

Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный курс национальной валюты в размере 8,1 тыс. сум за доллар. По данным на сайте ЦБ, 4 сентября регулятор оценивал американский доллар в 4210 сум; таким образом, узбекская валюта за один день подешевела почти в два раза. В пресс-релизе ЦБ Узбекистана говорится, что «равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000–8150 сум за доллар США. На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003–2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8–8,15 тыс. сум за доллар США». В том же сообщении говорится, что девальвация произошла в соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». В нем говорилось, что использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты является одним из приоритетов государственной экономической политики. «Курс Центрального банка, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе», — заверил регулятор.​ Как сообщает «РИА Новости», в настоящее время курс доллара на черном рынке, где валюту покупает население и бизнес, составляет около 7,8 тыс. сум за доллар.

