Президент ЕБРР подвершил готовность банка продолжить содействие Армении

Президент Армении Серж Саргсян принял в понедельник делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба главы государства. Саргсян высоко оценил многолетнее эффективное сотрудничество Армении с ЕБРР, который, по его оценке, за прошедшие более чем 20 лет оказал незаменимое содействие в вопросе экономического развития Армении и реализации реформ. Собеседники сошлись во мнении о том, что сотрудничество между Арменией и ЕБРР носит стратегический характер, а также поздравили друг друга с 25-летием членства Армении в ЕБРР. Стороны выразили надежду на то, что 25-летнее эффективное сотрудничество Армении и ЕБРР продолжит развиваться с прежним успехом, и визит президента банка придаст новый импульс двусторонним отношениям. Чакрабарти подтвердил готовность ЕБРР продолжить содействие Армении, подчеркнув, что экономическая политика страны и реализуемые реформы созвучны программам банка. Он с удовлетворением отметил, что партнерство из года в год расширяется и укрепляется, включая новые сферы экономики. Собеседники коснулись предстоящих программ и приоритетов сотрудничества ЕБРР и Армении, а также потенциала и перспектив экономического развития Армении. Пакет двустороннего сотрудничества Армении и ЕБРР включает 158 программ на порядка 1,1 млрд. евро.