Главное достижение нынешнего правительства Армении

В сентябре правительство Армении намерено выступить с отчетом о деятельности за прошедший год. В ответ на все вопросы о достижениях за этот год министры отсылают к отчету, предлагая искать ответы в нем. О чем будет заявлено в отчете? Судя по данным Национальной статистической службы, главным достижением за этот год стало то, что поставки российского газа в Армению в первом полугодии выросли на треть. Поставки российского газа в январе-июне возросли на одну треть (на 33,0%). Поставки газа населению возросли на 157,9 млн. кубометров (или же в 1,4 раза!). Это эксперты связывают с холодной зимой. Но и в энергетику было поставлено природного газа на 61,4 млн. кубометров (или же почти в 2 раза!) больше, чем год назад. При этом поставки иранского газа сократились на 1,8 млн. кубометров (или же на 2,9%). Таким образом, в 2 раза возросли поставки газа на ТЭЦ, где вырабатывается самая дорогая в Армении электроэнергия. Фактически, бывший топ-менеджер Газпрома Карен Карапетян выполнил свое обещание: год назад, вступая в должность премьера, он добился некоторого снижения тарифа на российский газ (на границе) с тем, чтобы увеличить объемы его поставок. И объемы выросли. Еще одно «достижение» - отсутствие инвестиций. Несмотря на то, что делаются заявления о высоком экономическом приросте и инвестпрограммах, армянские чиновники упорно отказываются назвать хотя бы один пример вложения инвестиций. Министр экономики Сурен Караян вчера также не стал приводить примеры, посоветовав дождаться отчета правительства. Между тем, по данным Нацстатслужбы, инвестиционный поток в Армении продолжает быть отрицательным, и капитала вывозится больше, чем внедряется. В сравнении с тем же периодом прошлого года отток инвестиций в первом полугодии составил -9 млрд. 773.0 млн. драмов, а прямые инвестиции сократились на 1 млрд. 188.3 млн. драмов. Инвестиции из России также имели отрицательный показатель - -25 млрд. 709.2 млн. драмов, а инвестиции в Армению из России за тот же период сократились на 6 млрд. 611.1 млн. драмов. Выросли прямые инвестиции из США - на 1 млрд. 179.9 драмов – и из оффшоров.