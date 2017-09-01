/АРКА/. Новый самолет авиакомпании "Тарон-авиа" накануне совершил посадку в аэропорту "Ширак" города Гюмри, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. Самолету присвоено имя "Арам Хачатурян", в честь всемирно известного армянского композитора. Первый лайнер авиакомпании был назван в честь Мгера Мкртчяна. "Это очень приятная новость для всех нас. Она означает что аэропорт "Ширак" развивается и работы ведутся в нужном направлении. Наблюдается положительная динамика пассажиропотока и спроса на авиауслуги", - отметил начальник ГУГА Армении Сергей Аветисян. "Тарон-Авиа" - второй армянский авиаперевозчик (после авиакомпании Armenia), совершающий полеты в аэропорт "Ширак". "Тарон-Авиа" начала регулярные и нерегулярные рейсы в Гюмри с 25 апреля. В данный момент осуществляются перелеты в Москву. Ростов-на-Дону, Самару и Краснодар.