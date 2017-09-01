Нефть в минусе, рынок продолжает следить за последствиями урагана в США

Цены на нефть снижаются утром в пятницу: в фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана “Харви”, обрушившегося на США. К 9.22 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,32 процента до $52,69 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,92 за баррель, на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия. Обрушившийся на американское побережье Мексиканского залива ураган “Харви” стал самым мощным за последние 12 лет. Основной удар пришёлся на нефтепереработку: простаивающие мощности первичной переработки достигли почти четверти общего объёма, и НПЗ продолжают останавливаться из-за последствий шторма. В результате фьючерсы на бензин в США обновили двухлетние максимумы и превысили $2 за галлон. Это, в свою очередь, подтолкнуло министерство энергетики США к использованию 500.000 баррелей нефти из стратегического резерва страны. Что касается добычных мощностей, то простой составляет около 13,5 процента, сообщило Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США. Хорошей новостей для нефтеэкспортной группы ОПЕК могла стать свежая статистика за прошлый месяц: добыча нефти в странах картеля, согласно расчётам Рейтер, в августе снизилась на 170.000 баррелей в сутки до 32,83 миллиона баррелей в сутки. В то же время аналитики предостерегают, что восстановление добычи нефти в США и невозможность её поставок на затопленные НПЗ может отсрочить ребалансировку рынка.