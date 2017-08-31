Beeline модернизировал телефонную сеть микрорайона Ани города Гюмри

Beeline объявляет о завершении модернизации инфраструктуры фиксированной телефонной связи в микрорайоне Ани города Гюмри. Благодаря современному техническому оборудованию жителям квартала стало доступно новое качество телефонной связи и ADSL интернета, скорость которого теперь достигает 10 Мб/с.«Beeline в Армении – продолжатель славных традиций обеспечения страны и ее населения всеми видами связи. Мы продолжаем эту миссию, начатую более века назад, и сегодня инвестируем значительные средства, чтобы сделать качество нашей связи еще лучше не только в Ереване, но и во всех регионах. Я уверен, что жители квартала Ани теперь смогут по достоинству оценить не только качество оптоволоконного интернета Beeline, но и насладятся многократно улучшившимся качеством нашего ADSL-интернета», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.Отметим, что после модернизации у абонентов телефонной связи Beeline микрорайона Ани изменятся номера. Каждого абонента компания оповестит индивидуально, а также активирует на 6 месяцев услугу автоинформирования о смене номера при звонке на старый номер. Также напомним, что в указанном микрорайоне клиентам доступны услуги оптоволоконного и ADSL-интернета Beeline.