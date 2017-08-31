/АРКА/. По итогам финансового года, завершившегося 30 июня, французская Pernod Ricard SA, второй по величине производитель алкогольной продукции в мире после британской Diageo, увеличила чистую прибыль на фоне роста продаж в США и Китае, а также благодаря сокращению расходов. Об этом сообщает FINMARKET.RU со ссылкой на пресс-релиз компании. Согласно пресс-релизу, чистая прибыль компании в минувшем фингоду составила 1,39 млрд. евро против 1,26 млрд евро годом ранее. При этом прибыль от продолжающихся операций увеличилась на 5% и составила 2,39 млрд евро. В текущем фингоду компания рассчитывает увеличить показатель на 3-5%. Годовая выручка увеличилась на 4% - до 9,01 млрд евро. Выручка компании в Европе в минувшем фингоду повысилась на 3%, в Америке - подскочила на 7%, в Азии и остальных регионах - увеличилась на 1%. Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает алкогольные напитки под брендами Jameson, Havana Club, Chivas Regal, Martell, Ballantine's, Malibu, Kahlua, Beefeater, Absolut, Olmeca и другие. В 2008 году Pernod Ricard совершила самое крупное приобретение в истории отрасли, поглотив шведскую Vin & Spirit Group (производитель водки Absolut). Pernod Ricard, в частности, владеет Ереванским коньячным заводом (армянский коньяк "Арарат") и грузинской компанией вин и алкогольных напитков GWS (марки "Тамада" и "Старый Тбилиси").
Годовая прибыль Pernod Ricard выросла на 13%
- Бизнес - 31 Августа 2017, 14:54