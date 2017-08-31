Причины спада армяно-американской торговли

Двусторонние отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки всегда выделялись своим разнообразием и своеобразным характером. Так, например, с 2004 года США выступают главной страной-донором, поставляющим гуманитарную помощь Армении. Поддержка, оказанная этой страной на протяжении многих лет, превысила даже предел 50 млн. долларов, что составляет 73% всей гуманитарной помощи, полученной от всех стран. Тем не менее, экономические отношения между Арменией и США не выделяются своими тесными связями. Более того, как свидетельствуют статистические данные, объем торговли между двумя странами терпел спад в течение последних нескольких лет, обуславливающие факторы чего нашли свое отражение ниже.Экспорт Согласно опубликованным данным, в 2016 году экспорт Армении в США пережил спад на 26.8%, с 52.9 млн долларов до 38.7 млн долларов. В результате, США стали 11-й по величине страной-партнером Армении по линии экспорта со всего лишь 2,2% долей от общего объема экспорта. Как видно из графика, в 2008-2011гг. объем экспорта в Соединенные Штаты постоянно растет, почти удваиваясь в течение трех лет. В противоположность тому, экспорт с 2014 года сократился с 87,5 млн. долларов до 38,7 млн. долларов. Причину такого резкого изменения тенденций можно найти в исследовании структуры экспортных товаров. Таким образом, подавляющая доля в товарной структуре экспорта из Республики Армения в США принадлежит товарной группе «алюминий и изделия из него», которая на протяжении нескольких лет составляла около 90% от общего объема экспорта. Поэтому, общий объем экспорта в США во многом зависит от объемов экспорта этой товарной группы, а также от изменения ее стоимости. В результате, в течение 2008-2011гг. рост международных цен на алюминий примерно на 109% привел к удвоению объемов экспорта в США. Тем не менее, несмотря на постоянный рост мировых цен на алюминий, с 2015 года экспорт Армении в США не вернулся на свой прежний уровень. Можно утверждать, что для последнего причиной выступило предоставление Армении преференциального таможенного режима GSP+ Евразийским экономическим союзом. В отличие от уже действующего режима GSP, этот новый режим, помимо прочих товаров, устанавливает таможенные привилегии также для экспорта алюминия в ЕС. В результате, армянские предприниматели, экспортирующие алюминий, были переориентированы на европейские рынки (Германия, Польша, Нидерланды и т.д.) с учетом логистических и таможенных преимуществ этих стран по сравнению с США. Импорт Как отражено на представленном графикe, аналогичные тенденции спада были зарегистрированы также в сфере импорта товаров из США в Армению. С 2016 года в Армению было импортированo товаров на сумму 73 млн долларов, что на 31,8% меньше, чем от зарегистрированного показателя за прошедший год. В результате США стали 12-м основным страной-партнером с 2,2% долей от общего объема импорта. С другой стороны, в отличие от экспортируемой, импортируемая из США товарная структура более диверсифицирована. Крупнейшими товарными группами импорта являются мясо и продукты из него (17%), наземный транспорт (15%), ядерные реакторы (13,5%), а также оптические устройства (11%). В случае со всеми этими товарными группами таможенные тарифы, установленные в рамках ЕАЭС, заметно превышают таможенные пошлины, действующие до членства Армении в ЕАЭС, что искусственно сделало не конкурентоспособными американские товары, способствуя резкому сокращению объемов импорта из США начиная с 2015 года.Андраник Манукян«Союз информированных граждан