/АРКА/. Армянские текстильные компании, участвовавшие в международной выставке продуктов и техники текстильной и легкой промышленности "ТекстильЛегПром" получили ряд заказов общей суммой в 400 млн. драмов (около $835 тыс.), сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении. "Только с февральской выставки армянские предприятия получили заказов на 400 млн. драмов. После каждой выставки число заказов заметно возрастает", - заявил руководитель отдела по организации мероприятий Фонда развития Армении Маркус Азадян. Как сообщает пресс-служба Фонда, в данный момент шесть компаний легкой промышленности представляют Армению единым павильоном на открывшейся в среду в Москве 49-ой Экспо "ТекстильЛегПром". Армения участвует в выставке уже в пятый раз. Выставка продуктов и техники текстильной и легкой промышленности является крупнейшей в России, проводится два раза в год и расположена в 9-ти залах общей площадью в 40 тыс. квадратных метров. В 49-ой Экспо принимают участие 200 компаний из 28-ми стран. Ожидается более 35 тыс. посетителей, оптовых покупателей, отраслевых экспертов, представители торговых сетей и импортеров.