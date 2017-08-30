Крупная китайская компания готова инвестировать в Армению

  • Lragir.am
  • Бизнес - 30 Августа 2017, 20:15
/АРКА/. Китайская компания AVIC International заинтересована в реализации армянских инвестиционных проектов, заявил генеральный директор организации Гон Цзянь в ходе встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в среду.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Карапетян отметил, что правительство Армении готово к взаимовыгодному сотрудничеству.

Цзянь, в свою очередь, представил направления деятельности корпорации.

Собеседники обсудили ряд вопросов,  в том числе возможность сотрудничества в области дорожного строительства и авиации.  

AVIC International Holding Corporation - одна из крупнейших китайских торговых компаний, в основном, специализирующаяся на авиационной промышленности. Входит в состав государственной Авиастроительной корпорации Китая (AVIC). 

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