Крупная китайская компания готова инвестировать в Армению

/АРКА/. Китайская компания AVIC International заинтересована в реализации армянских инвестиционных проектов, заявил генеральный директор организации Гон Цзянь в ходе встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в среду. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Карапетян отметил, что правительство Армении готово к взаимовыгодному сотрудничеству. Цзянь, в свою очередь, представил направления деятельности корпорации. Собеседники обсудили ряд вопросов, в том числе возможность сотрудничества в области дорожного строительства и авиации. AVIC International Holding Corporation - одна из крупнейших китайских торговых компаний, в основном, специализирующаяся на авиационной промышленности. Входит в состав государственной Авиастроительной корпорации Китая (AVIC).