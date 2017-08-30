Как зарабатывать $35 млрд в год на туризме. Опыт Турции - liga.net

Двести лет назад о существовании курортной Антальи не знали не только иностранные туристы, но и большинство жителей Турции. Вокруг простирались болота и пески, 2000 местных жителей зарабатывали сельским хозяйством и рыболовлей. Турецкие власти решились на эксперимент. В 80-х годах прошлого столетия бесхозную территорию начали массово засаживать лесами и облагораживать. Похожие проекты развернули и в других областях. За каких-то двадцать лет на южном и западном побережье Турции с нуля выросли новые курорты. Сейчас Анталья, Бодрум, Мармарис известны далеко за пределами Турции. Страна принимает 35 млн путешественников в год, которые приносят ей не менее $35 млрд. Может ли Украина последовать ее примеру и стать новой туристической Меккой? Необжитая местность: земля в обмен на инвестиции Сами турки связывают бурное развитие туризма с фигурой лидера Партии отечества Тургута Озала, который руководил страной с 1983 по 1991 год. Взглянув на турецкие красоты, он понял, что страна может неплохо зарабатывать на туризме. Протяженность береговой линии одного лишь региона Антальи на Средиземном море - около 650 км, купаться в море можно с мая по октябрь. "Территорию Белека и других городов засаживали эвкалиптами и соснами, чтобы осушить болота и предотвратить эрозию земли", - вспоминает гид-экскурсовод Кайхан Динчмен. Первым начал развиваться Кемер, где построили гостиницу для итальянцев - Turban Italia. Она существует до сих пор, но носит другое название - Club Med. Специально для удобного проезда к отелю создали тоннель. На строящийся курорт провели водопровод. Чтобы сделать туризм массовым, власти вложились в удобные дороги и аэропорты. В той же Анталье в 1980-х годах на весь регион был лишь один скромный аэродром. Увеличение туристического потока требовало спешной реконструкции "воздушных ворот". В апреле 1998 года немецкая Fraport AG (занимается управлением аэропорта во Франкфурте) и турецкий инвестхолдинг IC открыли первый терминал обновленного аэропорта, а в 2005-м - терминал 2. Проект оказался сверхприбыльным. Уже в начале 2000-х главный аэропорт обслуживал не менее 4 млн пассажиров в год, в 2015-м - около 27 млн человек. Для сравнения, киевский Борисполь в 2016 году обслужил 8,6 млн человек. В 2016-м турпоток сократился примерно на 45% из-за запрета российских властей местным компаниям летать на турецкие курорты. Осенью прошлого года ограничения сняли. Чиновники надеются, что это позволит восстановить рекордные показатели. Аэропорты и дороги - лишь полдела. Как привлечь отельных операторов? В конце 1980-х правительство Турции представило госпрограмму - при условии строительства отелей крупные компании получали землю на побережье бесплатно. Инвестор мог рассчитывать и на льготные кредиты. Первыми в новый проект поверили немецкие компании. Получив землю, они тут же занялись строительством пятизвездочных отелей для своих соотечественников, рассказывает Динчмен. Спешили не все. Часть инвесторов сначала хотели увидеть первые результаты эксперимента. Собственники пятизвездочного отеля Cornelia Diamond Golf Resort & Spa получили участок под строительство в конце 1980-х. Но отель открыл свои двери лишь в 2008 году, рассказывает директор отдела продаж на рынке СНГ Эльдар Измаилов. "В строительство инвестировали около $100 млн, еще около $10 млн направили на открытие гольф-поля", - рассказывает он. Инвестиции уже практически возвращены, но вести дела стало тяжелее. В 2005 году рентабельность отельного бизнеса в Турции достигала 35%, сейчас снизилась до 15%. Именно гольф-поля, которых много построили в самом дорогом регионе Антальи - Белеке, позволяют отелям привлекать туристов в несезон. "В зимний период наша гостиница загружена на 50%", - говорит Измайлов. "Немецких и израильских инвесторов это не пугает, - уверяет глава компании по продвижению региона Antalya Destination Атакан Бозоглан. - Они готовы покупать гостиницы и проводить их реновацию. Тем более что свободных участков на первой линии практически не осталось. Вторая и третья менее привлекательны для инвесторов. ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ В Турции зарегистрировано около 14 000 гостиниц, которые рассчитаны более чем на 1,3 млн мест. Отелями управляют около 170 гостиничных сетей, свыше 80% которых принадлежит местным операторам. Сейчас на стадии реализации более 280 новых гостиниц, после открытия которых номерной фонд вырастет практически на 75 000 спальных мест. Свыше 30% иностранных туристов посещают Анталью и прилегающий регион, включая близлежащие Белек, Сиде, Кемер, Аланию. Туристические инновации Чем Анталья так привлекает инвесторов? Сейчас Турция занимает шестое место среди самых популярных курортов в мире. Инвесторы знают, что их гостиницы гарантированно будут загружены, говорит Атакан Бозоглан. Их уверенность подогревают амбициозные планы по развитию туристической отрасли в стране. К 2023 году правительство планирует увеличить туристический поток до 50 млн человек в год, которые принесут не менее $50 млрд, говорится в сообщении государственного агентства Invest in Turkey. Большую ставку министерство туризма Турции делает на Украину. "За шесть месяцев этого года в наш регион приехало около 283 000 украинцев, что примерно на 40-44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказывает губернатор провинции Анталья Мюнир Каралоглу. Чиновник признает, что этот год стал для туристической отрасли своеобразной компенсацией за провальный прошлый год. Тогда из-за конфликта между Россией и Турцией полеты из российских городов на курорты этой страны были запрещены. "Добро" правительство выдало в сентябре, а уже в январе многие российские путешественники массово бронировали турецкие отели на лето. "Запросов было очень много", - вспоминает Эльдар Измаилов. Но хороших гостиниц и дорог мало, чтобы привлечь толпы отдыхающих. Около 15 лет назад в Турции придумали и адаптировали систему all inclusive, что привело к росту количества туристов, рассказывает управляющий директор гостиницы Concorde de luxe resort Эркан Ягси. "Мы научились правильно просчитывать работу системы, и она приносит прибыль", - говорит он. Первыми в Турции эту систему использовала компания Magic Life, которая арендовала гостиницы у немецких собственников, вспоминает гид-историк Кайхан Динчмен. Именно эта система позволила привлечь больше туристов и увеличить население Антальи со 150 000-180 000 человек до 1,2 млн. Вторая важная проблема, которую пришлось решать туроператорам, - требования к качеству. Министерство туризма Турции при оценке звездности новой гостиницы подходит к вопросу формально и считает количество бассейнов, ресторанов, оборудование номеров и пр. Повышать качество услуг выгодно самим гостиницам. "Нас проверяют аудиторы по требованию туроператоров, с каждым гостем общаются после его возвращения домой и впоследствии предоставляют нам информацию о допущенных ошибках", - рассказывает Эльдар Измаилов. Такая тщательная проверка связана с тем, что недовольные отдыхом иностранные туристы по возвращении на родину подают иски на туроператоров, страховые компании и гостиницы. Тенденция становится опасной. Например, в феврале Ассоциация владельцев отелей Кипра выявила схему получения компенсации: юридические компании приглашают в офис недавно вернувшихся с отдыха туристов, заполняют за них документы на оформление жалобы и затем делят между собой компенсацию, минимальный размер которой составляет 5000 евро. По данным Daily Mail, суд в Пальма-де-Майорке открыл уголовное дело по факту ложных заявлений британских туристов об отравлении в гостиницах Club Mac и Paradiso Garden Hotel. Путешественники пытались получить компенсацию не менее 3000 фунтов стерлингов на человека. "Мы несколько раз за время отдыха просим гостя заполнить анкету и выявляем проблему на раннем этапе. Важно разрешить конфликт в тот момент, когда гость еще находится в отеле. Тогда он порекомендует нашу гостиницу большему числу друзей и знакомых", - поясняет Эльдар Измаилов. Государственная поддержка Туризм для Турции остается одним из приоритетных направлений. Мы работаем над тем, чтобы Анталья стала круглогодичным курортом, рассказывает Мюнир Каралоглу. Например, для любителей дайвинга в несезон продвигают город Кекаба, где можно нырять к затонувшим кораблям. "Протяженность ликийских троп составляет 540 километров, строятся футбольные поля, теннисные корты, в октябре проводим международный турнир по гольфу", - перечисляет преимущества губернатор Антальи. Мюнир Каралоглу добавляет, что Турция не прекращает рекламировать свои курорты. Например, в этом году в Киеве пройдет фестиваль Турции. Чиновник надеется, что это привлечет больше украинских путешественников. "За первые полгода продажи туров в Турцию для украинцев выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает генеральный директор туроператора Coral Travel Татьяна Прокопенко. По ее словам, в эту страну туры выбирает 76% от общего количества путешественников, тогда как, к примеру, в Испанию и Грецию - 3-5%. В этом году средняя цена на отдых, по данным Татьяны Прокопенко, составляет $1300 за двоих, что сопоставимо с прошлым годом. В этом году продажи туров раннего бронирования, которые продаются со скидками, выросли в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. "В августе цены на отдых в Турции в среднем на 15-20% выше, чем в июле", - подчеркивает Татьяна Прокопенко. Отдельное направление работы властей - поддержка бизнеса. Например, в прошлом году правительство Турции ввело компенсацию для туристических операторов в размере $6300 за каждый прибывший на курорты рейс более чем со 100 пассажирами на борту. Эту инициативу продлили и на этот год. В прошлом году большая часть гостиниц, магазинов, ресторанов в курортных зонах могли получить отсрочку на оплату процентов по займам. Если же отель работал на протяжении 10 месяцев, то его собственники освобождались от уплаты медицинской страховки для своих работников. Деньги за них платило правительство. Почему турецкий опыт не работает в Украине? "Уровень многих небольших гостиниц на западе страны, в Миргороде и на юге высокий. Но развитие туристического региона должно начинаться с инфраструктуры", - говорит Татьяна Прокопенко. Например, после реконструкции трассы Одесса - Рени количество туристов в Одесской области выросло в несколько раз. Но масштабной программы развития отрасли в Украине нет. Отдельная проблема - нежелание отелей работать с крупными украинскими и иностранными туроператорами. "Они отказываются предоставлять скидки и продавать их гостиницы на протяжении года. Сотрудничать могут только в несезон, когда заполняемость отелей минимальная, но такие условия нас не устраивают", - рассказывает руководитель крупного туристического оператора, пожелавший остаться неназванным. Александра Некращук

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net