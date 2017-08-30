/АРКА/. Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на $2 млрд. до $27 млрд. В трех из них появились новички, получившие доли в бизнесе. Как сообщает издание, старший в семье Сергей Саркисов в советское время работал главой представительства "Ингосстраха" на Кубе, а в 1991 году возглавил созданную Автобанком компанию "Русско-европейское страховое общество" ("РЕСО-Гарантия"). Младший брат Николай пришел в компанию спустя четыре года. За несколько лет братья собрали контрольный пакет акций "РЕСО-Гарантии", сегодня Сергею и Николаю Саркисовым принадлежит около 60% акций компании, еще 36,7% акций владеет французская страховая и инвестиционная группа AXA. Саркисовым принадлежит по 50% в банке "РЕСО Кредит", опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе. В 2014 году Forbes впервые составил рейтинг богатейших семей России, оценив стоимость их общего бизнеса. В то время почти во всех семьях бизнес был поделен между его основателями, представителями первого поколения династий — братьями. Детей, владеющих существенными долями, в семейном бизнесе практически не было. С тех пор ситуация изменилась — владельцы крупного бизнеса начали делиться активами с родственниками. В новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников. В группе "Сафмар" семьи Гуцериевых, которая занимает первое место в списке с совокупным состоянием $9,91 млрд, появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние Forbes оценил в $770 млн) и племянник Билан Ужахов ($40 млн). Им досталось по 10% акций компаний, которые владеют долями "Сафмар" в новых активах группы — "М.Видео" и "Эльдорадо". С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы поделились с сыном Айрата, 28-летним Тимуром долей (30%) в небольшой нефтяной компании МНКТ, которую тот возглавлял с 2013 года. В семье владельцев группы "Кокс" Зубицких тоже появился новый партнер — вдова основателя Бориса Зубицкого Галина получила свою долю (13,4%) незадолго до смерти мужа в феврале 2017-го. Этому предшествовало инициированное ею судебное разбирательство.