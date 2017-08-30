Интерфакс. Нефть слабо дешевеет на азиатских торгах в среду, цена WTI опустилась до минимума более чем за месяц. Инвесторы обеспокоены приостановкой работы техасских НПЗ, обеспечивающих около 20% нефтепереработки в США, после урагана "Харви", поскольку неясно, когда возобновится нормальная работа. Вместе с тем они ждут официальных данных о коммерческих запасах нефти в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени снизилась на 20 центов (0,38%) - до $51,80 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,15 (0,32%) - до $46,29 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,11 (0,2%), до $52 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,13 (0,3%), до $46,44 за баррель, минимума с 24 июля. По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" повлиял на ситуацию в ТЭК.