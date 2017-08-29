ЦБ России объявил о санации банка «ФК Открытие»

Банк России принял решение о санации банка «Финансовая Корпорация Открытие», который является системно значимой кредитной организацией (по объему активов занимает 8 место в России), по новой схеме. «В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)», - говорится в сообщении ЦБ. В Банке России пояснили, что, несмотря на введение в «Открытии» временной администрации, в состав которой вошли представители ЦБ и ФКБС, меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка». «[Это] позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка», - отмечается в сообщении ЦБ. ЦБ пообещал оказывать финансовую поддержку «Открытию», который будет работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», так что банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки. В обычном режиме продолжат обслуживать клиентов и компании, входящие в группу «Открытия» - Национальный банк «ТРАСТ», «Росгосстрах Банк», страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды «НПФ Лукойл-гарант», «НПФ Электроэнергетики» и «НПФ «РГС», а также «Открытие Брокер», «Точка» и Рокетбанк.

