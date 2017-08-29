Объем рынка криптовалют достиг $160 млрд

Объем мирового рынка криптовалют вырос до $160 млрд благодаря динамике курсов биткойна и эфира. Об этом сообщает MarketWatch. Согласно данным Coinmarketcap.com, курс биткойна по состоянию на 15:42 мск держится на отметке $4384,09 за виртуальную монету, курс эфира — $360,72. Тем временем, в России сохраняется интерес к криптовалютам. На порталах объявлений в интернете начали предлагать фермы для майнинга — добычи криптовалют. При этом власти обсуждают различные ограничения в использовании виртуальных валют. К примеру, вчера замглавы Минфина Алексей Моисеев обосновал запрет на продажу биткойнов частным лицам тем, что криптовалюты из-за отсутствия квалифицированного финансового регулирования могут стать финансовой пирамидой.