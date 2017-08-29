Составлен топ-10 самых популярных туристических направлений: лидирует Франция

Всемирная туристская организация опубликовала свой ежегодный обзор, в рамках которого, в числе прочих, представила список самых популярных стран у туристов в 2016 г. Об этом сообщает «Вести.Ru». Рейтинг был составлен на основе данных о количестве въездов международных туристов в страну за год. В целом отмечается, что туристическая отрасль по всему миру развивается и растет. Так, число международных туристов в 2016 г. достигло отметки 1 235 млн. Растет и объем туристических расходов: так, в 2016 г. туристы потратили $1 220 млрд. Отмечается, что туризм также является основой для роста и развития сектора услуг, а также транспортного сообщения между странами и внутри стран. Ниже представляем 10 самых популярных стран у туристов в 2016 г., по данным Всемирной туристской организации. 1) Франция – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 82,6 млн

2) США – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 75,6 млн

3) Испания – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 75,6 млн

4) Китай – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 59,3 млн

5) Италия – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 52,4 млн

6) Великобритания – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35,8 млн

7) Германия – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35,6 млн

8) Мексика – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 35,0 млн

9) Таиланд – Число туристических прибытий в страну, 2016 год: 32,6 млн

10) Турция – Число туристических прибытий в страну, 2015 год: 39,5 млн