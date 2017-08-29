Исследование: в 69% домохозяйств есть компьютеры

У 96 % населения Армении есть мобильные телефоны, об этом говорится в Исследовании вопросов демографии и здоровья. В соответствии с представленным сегодня докладом, в 69% домохозяйств есть компьютеры, в 4 из 10 хозяйств – машина. Большинство женщин и мужчин в возрасте 15-49 лет имеют среднее образование. 3 из 10 женщин и мужчин имеют высшее образование. В трети семей главной является женщина. У них рождается 1,7 детей. Рождаемость сокращается пропорционально росту уровня образования женщины. Средний возраст, когда мужчины и женщины начинают половую жизнь – 21.2 года. Женщины выходят замуж в 21,4 года, мужчины женятся в 25.9 лет. В среднем женщины рожают первенца через 1,5 года после замужества. Семьи в Армении становятся здоровее, сказала во вторник журналистам начальник департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Армении Карине Сарибекян, представляя данные исследования вопросов демографии и здоровья в Армении. "Показатели репродуктивного здоровья улучшились – сокращаются аборты, уровень использования контрацептивов повысился, очевидно улучшение ситуации. Улучшились некоторые показатели состояния здоровья детей, в частности, сократился показатель недоразвитости, а также детской смертности. Меньше умирают новорожденные", - сказала Сарибекян. Также исследование показывает увеличение использования современных методов контрацепции и повышение уровня женского репродуктивного здоровья - растет уровень использования современных методов контрацепции (рост на 8%). В частности, 6 женщин из 10-ти в возрасте от 15-ти до 49-ти лет используют какой-либо метод контрацепции, к примеру, 28% женщин применяют современные методы контрацепции (презервативы, противозачаточные таблетки и прочее), а 29% - традиционные способы. Авторы исследования также отмечают недостаток санитарных удобств в регионах Армении, низкий уровень знаний о методах распространения и лечения туберкулеза и высокий уровень распространения курения среди мужского населения (61%). По официальным данным, уровень детской смертности (в возрасте от нуля до 5 лет) составляет 10,1 промилле. Всего 16 случаев. Исследование вопросов демографии и здоровья в Армении проводилось в период с 8 декабря 2015 года по 5 апреля 2016 года Нацстатслужбой и Министерством здравоохранения. Финансирование исследований осуществлялось за счет международных организаций, таких как USAID, UNFPA, UNAIDS, UNICEF. Исследование проводится раз в 5 лет – в Армении оно проводилось в 2000, 2010 и 2015 годах. Основной целью исследования является составление оценки ситуации и показателей по демографии и репродуктивному здоровью, здоровью детей. Аналогичные исследования проводятся в 200 странах мира.