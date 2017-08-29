Торговлю алмазами в Армении освободят от лицензирования. Проект соответствующих изменений в законе «О лицензировании» получил положительное заключение на заседании комиссии по экономике парламента Армении 29 августа. Как заявил на заседании замминистра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян, требование о лицензировании будет снято с торговли алмазами и бриллиантами (как внутри страны, так и импорта-экспорта). Лицензирование будет заменяться оповещением о ведении данной деятельности, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Торговлю алмазами в Армении освободят от лицензирования
- Бизнес - 29 Августа 2017, 16:12