Необходимости в эвакуации жителей районов, расположенных поблизости от химгиганта "Наирит", нет, сообщает МЧС Армении. Сигнал о взрыве и пожаре на заводе "Наирит" поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован и угрозы его распространения нет, а горящий материал не представляет угрозы.