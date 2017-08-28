Волна недовольства вспыхнула в армянском Спитаке в связи с демонтажем завода лифтов

/АРКА/. В армянском Спитаке поднялась серьезная волна негодования в связи с решением о демонтаже и перевозке недействующего завода по производству лифтов. Как заявляют жители города, хотя на данный момент завод простаивает, но само здание предприятия довольно прочное и еще может служить. Предприятие было построено в 90-ых годах прошлого века после трагического землетрясения в Спитаке 1988 года на кредитные средства Всемирного банка. Как отметил в понедельник в ходе пресс-конференции автор программы гелификации Армении Ваан Амазаспян, завод является единственным сохранившимся после спитакского землетрясения предприятием. Он подчеркнул, что решение о его демонтаже не могло не вызвать протест не только спитакцев, но и всего населения республики. "Мы обсудили данный вопрос с представителями Совета армянской интеллигенции и меня попросили, чтобы я представил проблему общественности. Это какая-то "злая шутка" в отношении народа. Мы боремся против эмиграции, но вместе с тем разрушаем свои заводы", - сказал Амазаспян. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что завод сегодня является частной собственностью, это не дает его владельцу право его разрушать. "Я намеревался организовать там базовое предприятие по производству гелеотехнологий, что помогло бы создать новые рабочие места", - отметил Амазаспян. В свою очередь, учредитель завода Норайр Мурадян добавил, что сразу после землетрясения в Спиатке была организована срочную реконструкцию предприятий. "Уже через 40 дней после катастрофы мы начали работать на заводах, чтобы помочь людям перебороть трагедию", - отметил Мурадян. По его словам, завод лифтов был построен на месте единственного стадиона в Спитаке. В 90-ом году, когда власть в Армении сменилась, правительство заняло более $1,6 млн. кредитных средств у Всемирного банка, чтобы достроить завод. В дальнейшем предприятие былопродано за абсурдную цену – $650 тыс. Мурадян сказал, что жители Спитака готовы собрать средства и выкупить завод, лишь бы его не разрушали. "Необязательно, чтобы завод занимался лишь производством лифтов. Мы готовы внедрить там производство гелеотехнологий", - сказал Мурадян. Он также сообщил, что несколько дней назад было направлено письмо президенту страны с призывом не разрушать завод. "Наши дальнейшие действия будут зависеть от полученного ответа", - резюмировал учредитель предприятия.