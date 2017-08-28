Пожар на заводе «Наирит» в Ереване локализован: сгоревшее химическое вещество неопасно

Около 14.00 по местному времени пожар, вспыхнувший на территории завода «Наирит» в Ереване, был локализован, опасности распространения огня нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Согласно информации ведомства, горящее вещество не представляет никакой опасности. Напомним, немногим ранее поступил сигнал о том, что на территории химического завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Как сообщала пресс-служба МЧС Армении, на место происшествия выехали 6 боевых расчетов.