«Аравот»: Задолженность по зарплате перед сотрудниками завода «Ванадзор-Химпром» не погашена

Бывшие работники принадлежащей предприятию «Ванадзор-Химпром» теплоэлектростанции продолжают требовать невыплаченную задолженность по зарплате. По решению суда, компания имеет задолженность по зарплате перед 153 сотрудниками на порядка 130 млн. драмов. В июне-июле, примерно месяц сотрудники предприятия осуществляли круглосуточное дежурство во дворе завода, они заблокировали вход на территорию предприятия. В этот период с участниками акции протеста встретился управляющий по по делу о банкротстве завода «Ванадзор-Химпром» Карен Асатрян. Он обещал до 12 июля решить проблему зарплаты. «Он пришел, встал перед нами и обещал как мужчина, что проблема будет решена, сказал обнадеживающие слова. А мы поверили, что какие-то шаги будут в действительности предприняты, но сейчас чувствуем себя обманутыми, нам опять не выплатили зарплату. Мы все в нужде. А это заработанные нашим трудом и потом деньги, как оставить», - сказал бывший сотрудник компании Зорик Бабаджанян. После этой встречи, однако, задолженность по зарплате кому-либо из сотрудников не была погашена. Сотрудники вновь ждут какого-то ответа.