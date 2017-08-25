Данил Хачатуров вернулся в «Росгосстрах»

Основной владелец и экс-президент «Росгосстраха» (РГС) Данил Хачатуров вернулся в компанию, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. «Со вчерашнего дня он в офисе. Впрочем, на ситуацию он смотрит не как менеджер, а как собственник», — уточнил один из собеседников. «Хачатуров не занимается оперативной деятельностью компании, но активизировался в последние дни в управлении компанией как ее акционер и член совета директоров», — говорит и третий собеседник РБК в руководстве «Росгосстраха». Он добавил, что причиной стало вмешательство в ситуацию Банка России («Росгосстрах» находится в процессе сделки с «Открытие Холдингом», которому подконтролен банк «ФК Открытие». — РБК). «Мы ждем прояснения ситуации», — добавил собеседник РБК. Кроме того, как рассказали источники РБК, принят ряд кадровых решений в отношении сотрудников, которые пришли в компанию в связи с готовящейся сделкой с «Открытием». По словам одного из собеседников РБК, компанию покидает, в частности, глава филиала «Росгосстраха» по Москве и Московской области Дмитрий Тимохин, назначенный на эту должность в середине года. В банке «ФК Открытие» от комментариев отказались. ЦБ и РГС не ответили на запросы РБК. Источники РБК указывают, что происходящее может свидетельствовать о рисках реализации намеченной сделки с «Открытие Холдингом» из-за того, что вокруг ключевого банка группы — «ФК Открытие» — в последнее время формируется неоднозначный информационный фон. Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц. Данил Хачатуров, основной владелец «Росгосстраха», прекратил работать в должности президента компании летом этого года, оставшись членом совета директоров страховщика. Его уход был связан с планами по объединению группы «Россгостраха» и «ФК Открытия». Как рассказывали источники РБК в декабре 2016 года, участники сделки планировали создать крупнейшую частную финансовую группу. Тогда предполагалось, что в обмен на «Росгосстрах» и Росгосстрах Банк Данил Хачатуров получит миноритарную долю в новом финансовом холдинге, причем размер этой доли должен был зависеть от результатов финансовой проверки страховщика. В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», писал РБК. В преддверии сделки к середине 2017 года «Росгосстрах» сформировал новый штат сотрудников. Как сообщал «Интерфакс», управляющий директор ВТБ Дмитрий Тимохин возглавил филиал «Росгосстраха» по Москве и Московской области, экс-гендиректор «СГ МСК» Максим Шепелев был назначен финансовым директором страховщика, член совета директоров Промсвязьбанка Дмитрий Лаврентьев стал директором по персоналу. Кроме того, в РГС из Сбербанка на должность управляющего директора страховщика пришел Филипп Майзенберг. В июне ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка. На минувшей неделе ФАС удовлетворила еще одно ходатайство — ООО «Открытие-Информ» (принадлежит «Открытие Холдингу») на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы». Согласно материалам на сайте ЦБ, конечным бенефициаром этих двух компаний является Данил Хачатуров. Источники РБК, близкие к «Открытие Холдингу», уточняли, что сумма последней сделки будет номинальной.

