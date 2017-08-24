ЗАО «Высоковольтные электросети» будет передано в доверительное управление ЗАО «Ташир Капитал» (последняя является владельцем 70% ЗАО «Электросети Армении»). Соответствующий проект решения был одобрен на очередном заседании Правительства Армении 24 августа. Проект решения представил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Вардан Геворкян. Цель принятия проекта – повышение эффективности деятельности ЗАО «Высоковольтные электросети». Основная функция ЗАО «Высоковольтные электросети»- передача электроэнергии, обслуживание и эксплуатация сети передачи. У компании есть 8 филиалов. Передача управления ЗАО «Высоковольтные электросети» ЗАО «Ташир Капитал», согласно обоснованию, будет благоприятным как с точки зрения оптимизации расходов, так и политики инвестиций, управления и технической политики, сообщает Новости Армении - NEWS.am
ЗАО «Высоковольтные электросети» будет передано в доверительное управление ЗАО «Ташир Капитал»
- Бизнес - 24 Августа 2017, 15:13