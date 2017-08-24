Овик Абрамян распродает имущество

Газета «Аравот» пишет со ссылкой на свои источники, что экс-премьер Овик Абрамян продолжает распродавать свое имущество. Как передают источники издания, на днях бывший премьер-министр продал также принадлежащие его семье газозаправочные станции. «Согласно опубликованным в разные годы данным, только в городе Арташат и его окрестностях их число достигает 8-ми. По нашим сведениям, газозаправочные станции компаний «Арг-Лев-Газ», «Арашаг» и «Ован-Лиан Групп» были зарегистрированы на имя племянника экс-премьера – Арсена Абрамяна, который занимал должность начальник управления полиции Армавира. Он представил заявление об отставке спустя некоторое время после ухода Овика Абрамяна с поста премьер-министра Армении. Как утверждают наши источники, покупатель принадлежащих семье Овика Абрамяна газозаправочных станций бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян, известный как Ювеци Каро», - пишет издание. Газета «Айкакан жаманак» пишет со ссылкой на свои источники, что принадлежащее брату бывшего премьер-министра Овика Абрамяна песчаное месторождение также продано другому лицу. По сведениям издания, бывший депутат парламента Армении Генрик Абрамян продал принадлежащие ему 30% акций ООО «Авазаатик». Это месторождение песка находится в селе Норамарз Араратской области, а добыча песка производится прямо из реки Аракс. «Экологи неоднократно заявляли о том, что добыча песка из реки нарушает его естественное русло, и подобный способ добычи создает целый ряд экологических проблем», - отмечает газета.



Издание напоминает о том, что ранее сообщалось, бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян продал принадлежащие его семье 50% акций ОАО «Арташатский консервный завод».