"Ташир капитал" собирается приобрести еще один актив в Армении

/АРКА/. Компания "Ташир капитал" приобретает еще один актив в Армении. Согласно проекту решения правительства Армении, заседание которого состоится в четверг, компания "Ташир капитал" планирует взять на себя доверительное управление ЗАО "Высоковольтные электросети". На данный момент 100% акций компании "Высоковольтные электросети" принадлежат государству. В рамках договора о доверительном управлении все 100% акций "Высоковольтных сетей" перейдут в доверительное управление компании Ташир Капитал, то есть 649 231 акций, каждая номиналом 13 600 драмов (всего на сумму в 8,8 млрд. драмов – ред.). Согласно договору, компания получит право доверительного управления сроком на 5 лет с последующей возможной пролонгацией договора на тот же срок и тех же условиях. В числе преимуществ передачи "Высоковольтных электросетей" в доверительное управление отмечается оптимизация расходов при синхронизации работы компании и "Электрических сетей Армении" (также принадлежит "Ташир Капитал" – ред.). В числе преимуществ сделки также отмечается повышение продуктивности инвестиций, управления и ведения единой технической политики. В ведении государственного ЗАО "Высоковольтные электросети" находится замкнутая кольцевидная сеть высоковольтных линий электропередач на территории Армении напряжением в 220/110 кВ. ЗАО "Электрические сети Армении" - энергетическая компания, деятельность которой направлена на распределение электроэнергии потребителям Армении, в том числе населению. Группа компаний "Ташир" (возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном) в сентябре 2015 года приобрела у российского энергохолдинга "Интер РАО ЕЭС" два армянских энергоактива – ЗАО "ЭСА" и Разданскую ТЭС. ($1 – 478,55 драма).