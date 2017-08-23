Американцы построят в Раздане электростанцию на основе переработки бытовых отходов

/АРКА/. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян провел накануне встречу с делегацией во главе с директором компании "Дженерал Электрик" (General Electric) по региону России и стран СНГ Иваном Сапрыкиным, сообщает пресс-служба министерства. Манукян представил реализуемые в сфере программы и перспективы их развития. Министр позитивно оценил участие американской компании в осуществляемых в стране инвестпроектах. Сапрыкин отметил, что компания "Дженерал Электрик" интересуется программой строительства в Раздане станции по производству электроэнергии на основе переработки бытового мусора. С этой целью компания представляет различные двигатели и промышленные возможности выработки электроэнергии с их использованием, в том числе, за счет бытовых отходов. Собеседники достигли договоренности о совместном анализе технических данных в контексте строительства станции по переработке бытового мусора в Раздане, а также о возможностях сотрудничества.