Более 78.5 тысяч сделок с недвижимостью совершено в Армении за первое полугодие

/АРКА/. За первое полугодие 2017 года в Армении совершено 78575 сделок с недвижимостью, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете Государственного комитета кадастра недвижимости Армении. За отчетный период наибольшее количество сделок было зарегистрировано в Ереване - 38,6% от общего количества, а наименьшее - в Вайоцдзорской области – 2,8%. В то же время, в Котайкской области республики в первом полугодии было зарегистрировано 11,4% от общего числа сделок, Армавирской – 7,2%, Араратской – 7%, Гегаркуникской – 6,5%, Лорийской - 6,2%, Ширакской – 5,7%, Арагацотнской – 5,3%, Сюникской – 5%, а в Тавушской – 4,3%. Согласно данным Госкадастра, из зарегистрированных операций с недвижимостью 27,6% пришлось на долю сделок по отчуждению недвижимости, 13,3% составили сделки по первичной регистрации недвижимости. Помимо этого, 11,1% от общего числа зарегистрированных в Армении за указанный период сделок пришлось на долю наследования, 13,7% составили сделки по залогу, 5,1% - сделки по аренде недвижимости, 29,2% - других государственных регистраций. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в Ереване за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,7%, сообщается в отчете Государственного комитета кадастра недвижимости Армении. Согласно сообщению, самые высокие цены в отчетный период зарегистрированы в столичном административном округе Центр – 435.5 тыс. драмов за квадратный метр, самые низкие – в округе Нубарашен – 156.85 тыс. драмов. Средняя стоимость квадратного метра жилплощади в многоквартирных домах в областях снизилась на 3%. При этом, в областях самые высокие цены за квадратный метр жилья зарегистрированы в Цахкадзоре (290.9 тыс. драмов), самые низкие – в Дастакерте и Шамлуге (8 тыс. драмов). ($1 – 478.55 драма).