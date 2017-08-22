Немецкий банк развития KfW продолжит проекты в Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня регионального директора Немецкого банка развития (KfW) Олафа Зимельку и возглавляемую им делегацию. Как передает пресс-служба правительства РА, обсуждались программы, реализуемые в стране при финансировании данного банка. Премьер высоко оценил сотрудничество с KfW и отметил важность программ, реализуемых при финансировании данного банка в разных отраслях экономики Армении, необходимость их продолжения в дальнейшем. Зимелька в свою очередь отметил эффективность сотрудничества с правительством Армении, выразив готовность обсудить представленные предложения для обозначения дальнейших шагов. Он также подчеркнул высокие темпы роста ВВП Армении и эффективность шагов по диверсификации экспорта.