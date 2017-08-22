Россия одобрила кредит Белоруссии на $700 млн

Правительство РФ одобрило предоставление Белоруссии кредита на $700 миллионов для погашения и обслуживания в 2017 году госдолга перед Москвой, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ. Финансирование предоставляется в российских рублях по курсу Центробанка РФ на дату подписания соглашения между правительствами. Учет задолженности по кредиту ведется в долларах США. Условием предоставления нового кредита является выполнение белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее предоставленным Россией кредитам, а также кредитам, предоставленным Белоруссии Евразийским фондом стабилизации и развития. Москва пообещала Минску восстановление поставок нефти и дополнительные субсидии после того, как государства покончили с длившимся более года спором о ценах на газ.