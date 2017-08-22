Через месяц Иран начнет поставлять в Россию «нефть в обмен на товары»

По словам министра энергетики России Александра Новака, поставки нефти в Россию по программе «нефть в обмен на товары» может начаться уже через месяц. Об этом сообщает агентство РИА-Новости. «Мы отрабатываем последние детали с ними, нормативные документы. На ваш вопрос я отвечу: в течение месяца», — заявил глава Минэнерго на 86-ой Измирской международной ярмарке, отвечая на вопрос журналистов о начале программы «нефть в обмен на товары». Весной этого года Александр Новак заявлял, что поставки нефти из Ирана могут достигнуть 100 тыс. баррелей в сутки (около 5 млн тонн в год). Торговый представитель России в ИРИ Андрей Луганский отмечал, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товары на 45 миллиардов долларов в год. В мае министр нефти Ирана Бижан Намдар заявил о заключении сделки между ИРИ и Россией. Россия подписала с Ираном меморандум о взаимопонимании в 2014 году. Он включает реализацию комплекса бизнес-проектов общей стоимостью 70 млрд долларов. В их число входит программа «нефть в обмен на товары».