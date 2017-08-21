В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

  • Lragir.am
  • Бизнес - 21 Августа 2017, 16:45
21 августа в литовскую Клайпеду из американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз. Об этом сообщает Delfi.

Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сообщил, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean.

Это - первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

Ранее сообщалось, что 8 июня в Польшу прибыло первое судно со сжиженным газом из США.

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