В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

21 августа в литовскую Клайпеду из американского экспортного терминала Sabine Pass прибыл первый газовоз. Об этом сообщает Delfi. Представитель предприятия Lietuvos duju tiekimas Паулюс Якутавичюс сообщил, что СПГ в Клайпеду доставил танкер Clean Ocean. Это - первая партия СПГ из Америки в страны Балтии и одна из первых, прибывших в Восточную Европу. Ранее сообщалось, что 8 июня в Польшу прибыло первое судно со сжиженным газом из США.