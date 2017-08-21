Moody’s сохранило рейтинг Армении и снизило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг долгосрочного эмитента и рейтинг необеспеченных долговых обязательств Армении на уровне B1, прогноз "Стабильный", сообщается на официальном сайте агентства. Согласно сообщению, агентство сохранило рейтинг на уровне B1 в условиях надежного экономического и финансового управления посредством эффективной фискальной и монетарной политики, а также в условиях высокой долговой нагрузки. В агентстве считают, что экономика Армении восстанавливается в 2017 году на фоне приемлемой денежно-кредитной политики и укрепления внешнего спроса. А фискальная консолидация проводится для приостановления наращивания долга после периода экспансивной налогово-бюджетной политики. "Более того, позитивные кредитные обязательства по пенсионной и налоговой реформам, либерализация торговли и увеличение инвестиций в инфраструктуру направлены на повышение производственного потенциала экономики и решение проблем с низким уровнем сбережений в стране",- говорится в сообщении. Однако в Moody’s отмечают, что внешние риски еще сохраняются, учитывая высокий уровень экономического воздействия России (стабильный Ba1) на Армению, низкую экономическую устойчивость и зависимость от внешнего финансирования. Кроме того, остаются заметными геополитические противоречия с соседним Азербайджаном (рейтинг Ba1). Также в агентстве указывают на ослабление бюджетных ресурсов Армении по сравнению с несколькими предыдущими годами. Прогноз "Стабильный" по рейтингу B1 в Армении отражает баланс рисков. Положительное давление на качество кредитования может быть связано с устойчивым усилением притока прямых иностранных инвестиций, экспортных поступлений или притоков денежных переводов, что приведет к увеличению экономической мощи и снижению риска внешней уязвимости. Более того, устойчивое снижение долговой нагрузки правительства сделает кредит положительным. При этом существенное снижение геополитических рисков могло бы повысить кредитоспособность, а также существенно усилить институциональную структуру Армении. С другой стороны, на понижение рейтинга может повлиять большее, чем ожидалось, ухудшение экономической ситуации в России, что будет иметь долгосрочные неблагоприятные последствия для торговли, денежных переводов, притока инвестиций и валютных резервов в Армению. Если долг значительно ухудшится, и если в среднесрочной перспективе уменьшится вероятность стабилизации долга, то такая ситуация отрицательно скажется на кредитном рейтинге республики. Рост геополитических рисков, связанный с неразрешенным конфликтом с Азербайджаном по поводу спорной территории Нагорного Карабаха, также может привести к ухудшению кредитного рейтинга. Между тем, Moody`s Investors Service в пятницу снизило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва2» с «Ba1». Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз — «стабильный». Таким образом, Moody`s завершило пересмотр рейтингов страны, начатый 19 мая текущего года. Кроме того, до «Ва2» с «Ba1» был снижен рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК), поскольку они имеют гарантию Азербайджана. Прогноз рейтинга также был изменен на «стабильный», информирует «Интерфакс-Азербайджан». «Снижение рейтингов отражает значительное и продолжительное ослабление финансовой и экономической ситуации в Азербайджане под влиянием сохраняющихся низких цен на нефть, сокращением потенциала нефтедобычи и очень слабой банковской системой», — отмечается в сообщении агентства. Аналитики Moody`s ожидают повышения валового госдолга страны с 51% в прошлом году до примерно 52% ВВП в 2017 году и свыше 55% ВВП к концу следующего года. По их прогнозам, реальный ВВП снизится примерно на 1,5% в этом году после падения почти на 4% по итогам 2016 года.