По данным Статслужбы, экономика Армении стремительно растет

Экономика Армении продолжает стремительно расти. За январь-июль 2017 года, в сравнении с тем же периодом 2016, показатель экономической активности составил 6.2%. Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, объемы промышленного производства выросли на 12.7%, объемы услуг – на 11.8, торговый оборот - 12.2%, производство электроэнергии - 7.8%. Среднемесячная номинальная зарптала выросла на 2.7%. Спад зафиксирован в строительстве и сельском хозяйстве - 8.7 и 2.1%. Внешнеторговый оборот увеличился на 26.0%, в том числе импорт на 28.5, экспорт на 21.6%.