Регулятор обнаружил несоответствием нормам в продукции четырех производителей лимонада в Армении

/АРКА/. В Вайоцдзорской области выявлены случаи нарушения у четырех производителей газированных безалкогольных напитков. Как сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности продуктов питания, напитки производились в условиях несоблюдения норм гигиены, также обнаружены нарушения в маркировке и несоответствие продукции оценке качества. Из-за выявленных нарушений у всех четырех предпринимателей остановлено производство. Изъяты 47 бутылок напитка "Гетап" объемом 1л. (ИП Артак Геворкян), 86 бутылок "Сарнахбюр" объемом 1л и 1.5л. (ИП Хажак Енкян), 200 бутылок "Егегис" объемом 1л и 1.5л. (ИП Мурад Овсепян) и 115 бутылок "Дзорн Ануш" объемом 0.5л (ИП Аргам Асланян). Взятые пробы отправлены на лабораторную экспертизу. Одновременно в розничные сети направлено требование об отзыве небезопасной продукции. "С учетом выявленных нарушений, Государственная служба безопасности продуктов питания призывает воздержаться от покупки и употребления напитков производства вышеназванных предпринимателей до тех пор, пока нарушения не будут устранены, о чем дополнительно будет сообщено", - отмечается в сообщении.