Турецкие курорты сочли небезопасными для туристов

Ростуризм уведомил российских туристов об угрозе безопасности здоровью для пребывающих в Турецкой Республике, говорится в сообщении на сайте службы. Заключение сделано на основе заключения Роспотребнадзора и согласовано с Министерством иностранных дел (МИД) России. Угроза связана с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, летом 2017 г., указано там же. Несмотря на наличие угрозы, срочная эвакуация туристов не требуется. Ростуризм напомнил, что туристы имеют право потребовать заменить путевку или же отказаться от нее. «При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем», – добавили в ведомстве. Туроператорам и турагентам также следует «в обязательном порядке информировать» о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже туров. В начале недели «Интерфакс» сообщал о массовом отказе россиян от отдыха в Турции из-за вспышки энтеровируса Коксаки, сообщают Ведомости.