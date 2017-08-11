Мэрия Еревана планирует отказаться от маршрутных микроавтобусов

/АРКА/. Согласно проекту реформирования транспортной системы Еревана мэрия планирует окончательно отказать от пассажирских "ГАЗелей", заявил на пресс-конференции вице-мэр Ереван Ваге Никоян. "Мы планируем отказаться от маршрутных такси в целом и "ГАЗелей" в частности. Перейдем к использованию крупных автобусов. Для примера используемые сейчас китайские автобусы относятся к разряду малых. ", - заявил он. При этом он пояснил, что запуск микроавтобусов возможен в том случае, если по техническим причинам крупногабаритная техника на этих маршрутах использоваться не может. Затронув животрепещущую тем повышения цен на транспорт, Никоян отметил, что прилагаются все усилия, чтобы избежать этого. "Несмотря на все предполагаемые затраты, отказ от повышения цен было одной из основных задач уже на начальном этапе работ. При сотрудничестве с консалтинговой компанией WYG International Limited мы ясно дали понять, что этот вопрос является одной из наиболее критичных", - заявил он. Первоначальный проект реформы, к разработке которого привлечена консалтинговая компанией WYG International Limited, планируется представить в сентябре 2017 года. Реализация проекта может быть начата уже в 2018 году. Также, по словам вице-мэра, использование больших автобусов позволит значительно разгрузить транспортную систему города. "Отказ от маршруток перенаправит небольшую часть потока (пассажиров) в сторону троллейбусов и метро. Рассматривается возможность модернизации троллейбусной сети, но не её расширение. В случае же метро, надо признать, что и дальше без государственных дотаций оно существовать не сможет", - заключил он.