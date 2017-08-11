Доля СНГ в экспорте продукции предприятий промышленности Армении составила 22% - news.am

По официальным данным, в первом полугодии промышленность Армении показала неплохие результаты. В частности, физический объем продукции возрос в годовом исчислении на 100,7 млрд. драмов, или же на 12,4%. Правда, сам объем продукции сравнительно небольшой, в эквиваленте - менее $1,6 млрд. в указанном периоде. Двузначный показатель в основном обеспечила обрабатывающая промышленность. Участие последней в общем темпе прироста физического объема продукции промышленности (в указанных выше 12,4%) выразилось в относительных 10,5%. В самой обрабатывающей промышленности выделились производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, а также сопряженное с добычей металлов производство основных металлов. Горнодобывающая промышленность и разработка открытых карьеров обеспечили 1,6% общего темпа роста. Вклад же компаний в сфере естественных монополий (снабжение природным газом, электроэнергией и др.) выразился в символических 0,2%. Согласно отчетам свыше 2,8 тыс. предприятий, среднесписочная численность персонала в промышленности сократилась за год более чем на 1,3 тыс. человек (или же на 1,7%). Одновременно возросла производительность труда – на 17,2% (!). В общем объеме реализации продукции (без НДС и акцизного налога) доля экспорта в отчетном полугодии превышала 43%. Заметим, что на страны СНГ приходится лишь 22% экспорта продукции указанных предприятий. Но, положительный сдвиг имеется – доля Содружества за год увеличилась на 3 процентных пункта. В общих чертах экспорт можно представить так: в страны СНГ (в основном – в Россию) вывозятся крепкие алкогольные напитки, в частности - коньяк. В сезон сбора урожая к этим товарам добавляются свежие овощи и фрукты. Руда и концентрат металлов практически целиком вывозятся в другие страны. То же относится и к одной из ведущих ныне статей отечественного экспорта – табачным изделиям. К примеру, в отчетном полугодии доля СНГ в экспорте этих товаров не доходила даже до 7%. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Доля СНГ в экспорте продукции предприятий промышленности Армении составила 22% - news.am
- Бизнес - 11 Августа 2017, 10:12