Правительство Армении введет временные таможенные льготы для развития сферы сельского хозяйства

При реализации направленных на развитие сферы сельского хозяйства программ государственного содействия существующие таможенные платежи при импорте сельхозтехники, противоградовых сетей, оборудования, необходимого для внедрения системы капельного орошения, основания интенсивных садов, для фермеров создают дополнительное финансовое бремя. Об этом заявил сегодня на заседании правительства республики премьер-министр Армении Карен Карапетян. «С учетом того, что отечественные производители пока полностью не удовлетворяют спрос на рынке, необходимы временные поощрительные механизмы при импорте товаров, предназначенных для указанной сферы», – сказал премьер. Премьер Карапетян поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну, министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну в месячный срок представить предложения по установлению временных таможенных льгот и поддержке импорта.