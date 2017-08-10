Основанный премьер-министром Армении Клуб инвесторов хочет строить в республике новую ГЭС. Проект соответствующего договора одобрен на заседании кабинета министров 10 августа – между Правительством, ООО «Дебед Гидро» и Клубом инвесторов Армении. Мощность Шнохской ГЭС, предварительный проект которой был разработан ещё в советское время, должна составить 75 МВт. Государство, в свою очередь, обеспечит гарантированную закупку энергии со станции в размере в 500 млн. кВт/ч в течение 20 лет. Как отметил на заседании министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян, в этом случае доля ГЭС в общей выработке электроэнергии страны достигнет почти 50%, тогда как 10 лет назад составляла всего 18 – 20%. Как заявил министр, Правительство поставило перед собой амбициозную цель: до 2036 года сохранить тарифы на электроэнергию на действующем уровне. А чтобы покрывать колебания в себестоимости энергии, будет создан стабилизационный фонд. «Хорошо. Проверьте влияние этой ГЭС, а также будущей ГЭС на реке Аракс, солнечных и ветряных станций», - заявил премьер-министр Карен Карапетян. Напомним, что в Клуб инвесторов Армении вошли российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян и ряд других крупных предпринимателей-армян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Открытый премьер-министром Армении Клуб инвесторов хочет строить новую крупную ГЭС
- Бизнес - 10 Августа 2017, 12:22