Цена барреля нефти Brent впервые за 2,5 месяца превысила $53

Мировые цены на нефть продолжают расти после выхода отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому за предыдущую неделю коммерческие запасы нефти в стране сократились на 6,5 млн барр. В четверг стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 25 мая 2017 года поднялась выше $53. На максимуме стоимость барреля Brent достигла 10 августа отметки $53,14, что на 0,835% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

