Фонд развития Армении продолжит поддержку предприятиям Гюмри

«Предприятия легкой промышленности Гюмри эффективно используют государственную поддержку, расширяют производство, ведут переговоры и получают иностранные заказы, посему Фонд развития Армении также будет стремиться диверсифицировать географию международных выставок», – заявил исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян в ходе визита в город Гюмри Ширакской области. Как сообщает пресс-служба Фонда, Армен Авак Авакян ознакомился с производственным процессом предприятий, получивших экспортный заказ благодаря поддержке Фонда, и обсудил с представителями областных властей инвестиционные программы. Благодаря поддержке Фонда предприятие «Аршалуйс» на международных выставках получило первый экспортный заказ. Чулочные изделия, произведенные данным предприятием, уже экспортируются и в Россию. А на основании договоренностей, достигнутых в ходе армяно-итальянского бизнес-форума, данное предприятие также готовится начать производство джинсов. Исполнительный директор Фонда развития РА выразил готовность оказать поддержку предприятиям Гюмри также в вопросе участия в предстоящих осенью международных выставках.