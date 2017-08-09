Московская дочка банка Анелик лишилась лицензии

Центробанк отозвал лицензии на проведение банковских операций у двух московских организаций и банка из Челябинска. Регулятор сообщил, что лицензии лишились московский банк «Анелик РУ» и московская небанковская кредитная организация «Континент Финанс». Ранее в этот же день Банк России лишил лицензии челябинский банк «Резерв». В сообщении ЦБ говорится, что «Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. При этом банк не относится к кредитным организациям, признанным значимыми на рынке платежных услуг, он занимал 524-е место в банковской системе России. Регулятор установил в его деятельности «многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». В банк назначена временная администрация, полномочия управляющих органов организации приостановлены. «Анелик РУ» является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики, в соответствии с законом, смогут получить 100-процентную компенсацию остатка средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/09/08/2017/598aa2599a7947970d75e4d6?from=main