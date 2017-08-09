Роль доллара во внешнем долге России снизилась до минимума с 2014 года

Удельный вес доллара во внешнем долге России по состоянию на 1 апреля этого года сократился до 60%, следует из статистики валютной структуры долга, которую во вторник опубликовал Центробанк. Последний раз таких значений доля американской валюты в российском внешнем долге достигала в июле 2014 года. Стабильное сокращение доли доллара наблюдается с начала 2016 года — его удельный вес ежеквартально падает на 1–2 п.п. На 1 января 2016 года доля доллара находилась на уровне 68%. Статистика по внешнему долгу учитывает зарубежные займы органов государственного управления, ЦБ, банков и заемщиков из прочих секторов. Заемщики отказываются от долларов, но не в пользу евро или других иностранных валют — их удельный вес в структуре долга стабилен: 12–13 и 3–4% соответственно в последние два года. Зато растет роль рубля: если на 1 января 2016 года его доля составляла 16%, то по последним данным она выросла до 23%.

