Около 28 тыс. тонн абрикосов экспортировано из Армении

/АРКА/. Из Армении по положению на 8 августа экспортировано около 27,8 тыс. тонн абрикосов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики. По положению на аналогичный период прошлого года данный показатель составил 19,3 тыс. тонны. Как заявлял ранее заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян, показатель экспорта абрикосов в 26 тыс. тонн на 26 июня является беспрецедентно высоким за последние семь лет.