Рубль пытается расти вслед за развернувшейся в плюс нефтью

Рубль пытается расти в начале биржевой сессии вторника вслед за развернувшейся в плюс нефтью, далее на курс могут повлиять остаточные денежные потоки завершающегося дивидендного сезона, а также постепенное расширение активности экспортеров по мере движения рынка к налоговому периоду, стартующему через неделю. К 10.12 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 59,97, и рубль дорожает на 6 копеек от биржевого закрытия понедельника. Пара расчетами "завтра" находилась к 10.12 МСК у отметки 70,80 рубля, и российская валюта здесь набирает 2 копейки. Нефть марки Brent торгуется вблизи $52,52 за баррель, что почти на треть процента выше последних котировок понедельника. В фокусе внимания - продолжающаяся встреча технического комитета ОПЕК, а также выходящие сегодня после 23.00 МСК и завтра 17.30 МСК данные о динамике недельных запасов нефти в США.