"Нафтогаз" увеличит иск к "Газпрому" по транзиту газа на 5 млрд долларов

Украинский концерн "Нафтогаз" намерен увеличить требования к российскому "Газпрому" по иску в Стокгольмском арбитражном суде о транзите газа более чем на пять млрд долларов. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил в эфире "5 канала" коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. "Наши исковые требования, которые мы уже выставили - более 13 млрд долларов, а мы еще выставим более чем на 5 млрд долларов", - отметил Витренко. "Нафтогаз" и "Газпром" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Компании подали встречные иски на контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит "голубого топлива" через украинскую территорию от 2009 года. Первое судебное разбирательство закончилось 31 мая, когда арбитраж удовлетворил требования украинской компаниио пересмотре невыгодных для нее условий десятилетнего контракта о поставках газа. В частности, суд полностью отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", согласно которому "Нафтогаз" должен оплачивать оговоренный в контракте ежегодный объем поставок независимо от того, сколько газа компания на самом деле закупает. Кроме того, были удовлетворены претензии "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены на поставки "голубого топлива" с учетом рыночных условий и отменен прописанный в контракте запрет на реэкспорт Украиной газа в третьи страны.